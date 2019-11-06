"ليلة سهم".. ليلة طرب أبدع فيها نجومها

أقيمت يوم أمس الثلاثاء الخامس من نوفمبر، أمسية "ليلة سهم" إحدى أمسيات "موسم الرياض" المقامة على مسرح فنان العرب محمد عبده في منطقة "الرياض بوليفارد".



وبدأت الأمسية بتكريم عريس الأمسية الملحن "سهم" من قبل الهيئة العامة للترفيه، كما كانت مفاجأة الحفل مشاركة الفنان عبدالمجيد عبدالله، الذي لم يتمكن من الحضور، إلا أنه ظهر في بث مباشر من منزله في جدة وعلى شاشات مسرح الأمسية، وتغنى بثلاث أغانِ على العود.



وتواجد في الأمسية 5 نجوم، هم: رابح صقر، وماجد المهندس، وأصالة، وأميمة طالب، وإسماعيل مبارك، حيث بدأت الفنانة أميمة الأمسية بغناء 5 أغاني جمعتها بالملحن سهم، وتلاها الفنان الشاب إسماعيل مبارك الذي غنّى أيضاً 5 أغاني، أبرزها "أقروا عليه" و"يا متسيد"، لتعتلي بعدها النجمة أصالة المسرح، وتغني 8 أغاني تفاعل معها الجماهير، ومنها: "سواها قلبي" و "لا تخاف" و "قانون كيفك".



وبعد استراحة قصيرة، استمتع الجمهور بعزف الفرقة الموسيقية باقة من أبرز تعاونات "سهم" مع الفنان القدير عبدالمجيد عبدالله استمرت لمدة 20 دقيقة، أتت بعدها وصلة "البرنس" ماجد المهندس، وهو أحد الفنانين الذين تجمعهم أعمال عديدة مع الملحن "سهم"، حيث غنى المهندس 14 أغنية، منها: "أنا بالقوة نسيت" و "مرماي" و "أوف"، ليظهر بعدها صقر الأغنية الخليجية الفنان "رابح صقر" والذي كان رفيق بدايات عريس هذه الأمسية الملحن سهم، حيث غنّى له رابح 14 أغنية أيضاً من قديم الأعمال وجديدها التي جمعته مع "سهم" في الوصلة الختامية للأمسية، كان منها: "كذا من ربي" و "من كبرها" و "شاريك" و "طلابتك واجد" و أخيراً "منتهى الرقة".



يذكر أن الإقبال على تذاكر "ليلة سهم" كان كبيراً للغاية، حيث نفدت كاملة بعد طرحها للبيع بساعة واحدة، وقد تم توفير شاشات عرض للأمسية في منطقة "الرياض بوليفارد".