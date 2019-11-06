الملك سلمان يتلقى التهنئة في اتصال هاتفي من ملك الأردن بمناسبة توقيع وثيقة اتفاق الرياض

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اتصالاً هاتفياً اليوم، من الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية. وهنأ جلالته خادم الحرمين الشريفين بنجاح جهود المملكة في رأب الصدع بين الأشقاء في اليمن وتوقيعهم على وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي. وقد شكر خادم الحرمين الشريفين ملك الأردن على ما أبداه من مشاعر أخوية، مؤكدا أن المملكة ستظل دوماً مع اليمن، حريصة على استقراره، وساعية في ازدهاره.