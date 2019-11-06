توقعات بتأجيل اتفاق التجارة بين أمريكا والصين إلى ديسمبر

أبلغ مسؤول رفيع بالإدارة الأمريكية رويترز اليوم أن اجتماعا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ لتوقيع اتفاق تجارة مرحلي طال انتظاره قد يتأجل حتى ديسمبر في ظل استمرار المناقشات بخصوص الشروط والمكان.

وقال المسؤول، الذي اشترط عدم نشر اسمه، إنه مازال من الممكن عدم إبرام اتفاق "المرحلة واحد" الهادف لإنهاء حرب التجارة المدمرة، لكن احتمال إبرام اتفاق يظل الأرجح.

وأضاف أنه اقترحت عشرات الأماكن لعقد الاجتماع، الذي كان من المقرر بداية إجراؤه على هامش قمة منتصف نوفمبر الملغاة حاليا لزعماء آسيا والمحيط الهادي في تشيلي.

تشمل الأماكن المقترحة مواقع في أوروبا وآسيا، لكن الأخيرة أرجح، مع احتمال اختيار السويد أو سويسرا أيضا. ويبدو أن ولاية إيوا، التي اقترحها ترامب، قد أصبحت مستبعدة، حسبما ذكر المسؤول.

وستجري مناقشة أحدث مساعي الصين للتراجع عن مزيد من الرسوم الجمركية الأمريكية، لكن من غير المتوقع أن يُخرج ذلك قطار الاتفاق المرحلي عن مساره.

وقال المسؤول إن من المعتقد أن الصين ترى في اتفاق سريع أفضل فرصة لديها للحصول على شروط مواتية، في ضوء الضغوط التي يواجهها ترامب من تحقيقات عزله التي ينظرها الكونجرس في الوقت الذي يسعى لإعادة انتخابه في 2020.

