مخزونات الخام الأمريكي يقفز مع تقلص أنشطة المصافي

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم إن مخزونات الخام بالولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي مع تقليص مصافي التكرير الإنتاج بشدة، في حين انخفض مخزون البنزين ونواتج التقطير.

وارتفعت مخزونات الخام 7.9 مليون برميل في أسبوع حتى أول نوفمبر، بينما توقع المحللون ارتفاعها 1.5 مليون برميل بحسب ما ذكرت "رويترز".

وزادت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.7 مليون برميل، حسبما ذكرته إدارة المعلومات.

وتراجع استهلاك الخام بمصافي التكرير 237 ألف برميل يوميا، وفقا للبيانات. وانخفض معدل تشغيل المصافي 1.7 نقطة مئوية.

وهبطت مخزونات البنزين 2.8 مليون برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز أن تنخفض 1.8 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 622 ألف برميل، مقابل توقعات لانخفاض قدره 949 ألف برميل.

وارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 336 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.

