الملك يعقد جلسة مباحثات مع رئيسة سنغافورة .. ويسلمها قلادة الملك عبدالعزيز

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم جلسة مباحثات رسمية مع حليمة يعقوب رئيسة سنغافورة. وقبيل المباحثات سلم خادم الحرمين الشريفين رئيسة سنغافورة قلادة الملك عبدالعزيز تقديرا لفخامتها. عقب ذلك تم بحث العلاقات بين المملكة وسنغافورة وفرص تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر المباحثات الأمير فيصل بن بندر أمير الرياض والأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين والأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية القروية المكلف (الوزير المرافق) ومحمد الجدعان وزير المالية وسعد الصالح سفير السعودية لدى سنغافورة.

كما حضرها من الجانب السنغافوري ماساجوس ذو الكفلي وزير البيئة والموارد المائية والوزير المكلف بشؤون المسلمين والدكتور كوه بوه كوون كبير وزراء الدولة وزير التجارة والصناعة وونغ تشاو مينغ سفير سنغافورة لدى السعودية وجوان بيريرا عضو البرلمان وفوو مي هار عضو البرلمان وبيني لي سكرتير أول خاص لرئيسة سنغافورة وعدد من المسؤولين.