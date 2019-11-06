قطاع الصناعة الألماني يسجل ارتفاع الطلبات في سبتمبر

أفاد مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني اليوم بأن قطاع الصناعة سجل ارتفاعا في الطلبات في سبتمبر الماضي بعدما شهد تراجعا في الشهر السابق.

وأظهرت البيانات بحسب "الألمانية" ارتفاع الطلبات بنسبة 1.3% مقارنة بشهر أغسطس. ويتجاوز هذا بكثير النسبة التي توقعها المحللون بأن ترتفع الطلبات بـ 0.1 % فقط.

وارتفعت الطلبات من خارج دول منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو على وجه خاص بصورة كبيرة.

أما على أساس سنوي، فقد تراجعت الطلبات بـ 5.4% في سبتمبر في ظل ضعف نشاط الطلب على مدار الربع الثالث.

ووفقا لوزارة الاقتصاد، فإن الطلبات تراجعت بـ 1% مقارنة بالربع السابق. ونظرا للتحسن مع نهاية الربع، فإن الوزارة تتوقع بداية جيدة للربع الأخير.

ويعاني قطاع الصناعة الألماني من تبعات تباطؤ الاقتصاد العالمي وزيادة المخاطر السياسية في مناطق أخرى.

وعلق الخبير الاقتصادي توماس جيتسل على البيانات الصادرة اليوم بالقول :"البيانات المنشورة اليوم تظهر بصيص أمل في أن الأمور ستتحسن مجددا في الأشهر المقبلة".