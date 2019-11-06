بعد تحسن جودة الهواء.. فتح المدارس في نيودلهي

تحسنت جودة الهواء في نيودلهي اليوم ، حيث أعيد فتح المدارس بعد أن شهدت العاصمة الهندية أعلى مستويات من الضباب الدخاني السام خلال ثلاث سنوات.

وبحسب "الألمانية" سجل مؤشر جودة الهواء في دلهي، والذي يقيس تركيز الجسيمات السامة، 216 نقطة ضمن المستوى "السيء"، وفقا للمجلس المركزي لمراقبة التلوث.

وكان هذا تحسنا ملحوظا مقارنة بيوم الأحد عندما سجلت المدينة أسوأ يوم لها فيما يتعلق بجودة الهواء منذ عام 2016، حيث وصل المؤشر إلى 494 نقطة في إطار المستوى "الخطير"، قبل أن يتحسن بعض الشيء أمس ليتراجع إلى 324 نقطة ضمن المستوى "السيئ للغاية".

يذكر أن الحد الأقصى للقراءة على المؤشر هو النقطة 500، وتمثل أي قراءة تزيد على 400 نقطة خطرا على الصحة.

ومع تحسن جودة الهواء، أعيد فتح المدارس، مع مشاهدة عدد كبير من التلاميذ يرتدون أقنعة مضادة للتلوث لحماية أنفسهم.

وأعلنت حكومة دلهي عن حالة طوارئ صحية عامة يوم الجمعة، مع إبقاء المدارس مغلقة حتى أمس الثلاثاء، وتم تحذير كبار السن من الخروج في الهواء الطلق.

وقال خبراء الأرصاد الجوية إن الرياح العاتية التي اجتاحت دلهي قللت من تأثير التلوث على الرغم من أن المزارعين استمروا في انتهاك الحظر المفروض على حرق قش المحاصيل، حيث تم تسجيل 7 آلاف حادث من هذا النوع في ولاية البنجاب أمس .

وأطلقت العاصمة الهندية نيودلهي يوم الاثنين خطة مدتها أسبوعان لتحديد حصص لسير السيارات على الطرق، بالإضافة إلى حظر البناء والنشاط الصناعي للحد من التلوث.

وتؤدي عمليات حرق قش المحاصيل على أيدي المزارعين في المناطق النائية في دلهي، إلى جانب العوامل المناخية مثل قلة الرياح، بالإضافة إلى العوادم الناتجة عن حركة المرور الكثيفة والصناعة وحرق القمامة والوقود، إلى ارتفاع تلوث الهواء في المدينة في شهري أكتوبر ونوفمبر.

وتعد دلهي، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة، من بين أكثر المدن تلوثا في العالم في السنوات الأخيرة.