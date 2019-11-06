انخفاض أرباح "فويست البين" النمساوية للحديد بنسبة 64% خلال النصف الأول

أعلنت شركة فويست البين النمساوية للحديد اليوم انخفاض أرباحها بنسبة 64 % خلال الستة أشهر الماضية، وذلك يرجع إلى انخفاض الطلب من الشركات المصنعة للسيارات والصراعات التجارية العالمية.

وبحسب "الألمانية" انخفضت الأرباح إلى 115 مليون يورو ( 128 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام.

ويشار إلى أن فويست البين تعد من الشركات الرائدة في سوق تصنيع حديد السكك الحديدية ومعدات أخرى. ويبلغ عدد العاملين في الشركة 52 ألف عامل في أنحاء 50 دولة.

وأشارت الشركة إلى أن تزايد الحواجز التجارية والمصاعب التي تواجه قطاع السيارات أثرت بصورة خاصة على أعمالها في أوروبا، التي تحقق فيها ثلثي إيراداتها.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع أسعار السلع بصورة كبيرة وانخفاض أسعار المبيعات والمنافسة القوية من الواردات إلى أوروبا زادت من مشاكلها.

وانخفضت إيرادات الشركة بنسبة 2% لتصل إلى 5ر6 مليار يورو، كما تراجعت أرباحها التشغيلية بنسبة 52% لتصل إلى 230 مليون يورو.

وقالت الشركة إنها خفضت الاستثمارات وبدأت في اتخاذ إجراءات لخفض التكاليف.