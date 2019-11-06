أرباح التعاونية تتجاوز 225 مليون ريال خلال التسعة أشهر لعام 2019

حققت شركة التعاونية للتأمين أرباحاً صافية قبل الزكاة قدرها 225.5 مليون ريال خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019، مرتفعة بمعدل قدره 293.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وقد أسفرت نتائج التعاونية خلال الفترة عن تحقيق الكثير من المؤشرات المالية الإيجابية أبرزها نمو أقساط التأمين المكتتبة (المبيعات) بنسبة 16% حيث بلغت 5.9 مليار ريال، وحققت استثمارات حملة الوثائق وأموال المساهمين أرباحاً صافية قدرها 186 مليون ريال، وبلغ إجمالي الدخل الشامل للفترة 521.4 مليون ريال.

يأتي ذلك بعد أن شهدت الشركة تحسنا كبيراً في العمليات التشغيلية والاستثمارية، إضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية خلال عام 2019 ساهمت في تحقيق هذه النتائج المميزة التي وضعت التعاونية في مسارها الطبيعي كشركة رائدة لقطاع التأمين السعودي على مدى 33 عاماً.

وتواصل التعاونية تنفيذ مشروعاتها الاستراتيجية وإطلاق مبادراتها الجديدة التي تهدف إلى تركيز الاهتمام بالعملاء وتعزيز الخدمات الإلكترونية وابتكار المنتجات والخدمات لمواكبة تطلعاتهم والاستفادة من الفرص المتاحة في سوق التأمين وكذلك دعم المشروعات الوطنية وتمكين المجتمع من التقدم بأمان وباستمرار نحو المستقبل.

هذا وقد أظهرت نتائج التعاونية في فترة التسعة أشهر لعام 2019 أيضاً تحقيق عمليات التأمين فائضاً تشغيلياً قدره 58.5 مليون ريال، كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 2,223.4 مليون ريال بعد استبعاد حقوق الأقلية.