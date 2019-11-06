"جرير" تربح 305 مليون ريال في الربع الثالث بارتفاع 6 %

أعلنت شركة جرير للتسويق تحقيق صافي ربح في الربع الثالث بلغ 305 مليون ريال بارتفاع 6 % عن الربع المماثل من 2018 والذي حقق صافي ربح 288 مليون ريال

فيما بلغ صافي الربح في الـ 9 أشهر الحالية 707 مليون ريال بارتفاع 5 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي الذي كان صافي الربح فيها 670 مليون ريال.

وبلغت قيمة المبيعات خلال الربع الثالث 2.251 مليون ريال بارتفاع 16 % فيما بلغت مبيعات الـ 9 أشهر الحالية 6.030 مليون ريال بارتفاع 15 %.

وبلغت ربحية السهم في الـ 9 أشهر الحالية 5.9 ريال مقارنة بربحية 5.58 ريال في نفس الفترة من العام الماضي.