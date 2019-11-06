"التموين" تربح 142 مليون ريال في الربع الثالث بانخفاض 0.4 %

أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين تحقيق صافي ربح في الربع الثالث بلغ 142 مليون ريال بانخفاض 0.4% عن الربع المماثل من 2018 والذي حقق صافي ربح 142.6 مليون ريال

فيما بلغ صافي الربح في الـ 9 أشهر الحالية 362.6 مليون ريال بانخفاض 5.3 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي الذي كان صافي الربح فيها 383.1 مليون ريال.

وبلغت قيمة المبيعات خلال الربع الثالث 585.2 مليون ريال بارتفاع 6.1 % فيما بلغت مبيعات الـ 9 أشهر الحالية 1.651 مليون ريال بارتفاع 6.5 %.

وبلغت ربحية السهم في الـ 9 أشهر الحالية 4.42 ريال مقارنة بربحية 4.67 ريال في نفس الفترة من العام الماضي.