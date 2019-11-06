"الإنماء طوكيو مارين" تسجل خسائر بـ 7.3مليون خلال الربع الثالث لعام 2019

سجلت شركة الإنماء طوكيو مارين خسائر قبل الزكاة بـ 7.3مليون ريال خلال الربع الثالث, مقابل خسائر بـ 4.7 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بزيادة 54%.

جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2019 "9 أشهر".

وبلغ صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين 914 ألف ريال خلال الربع الثالث, مقابل 428 ألف ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 114%.



وبلغ صافي الخسارة قبل الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 24.5مليون ريال، مقابل خسائر بـ 18.4مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بزيادة 33%.

وبلغت خسارة السهم خلال الفترة الحالية 0.92ريال، مقابل خسائر بـ 0.75ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

يعود سبب الزيادة في صافي الخسارة للربع الحالي 2019 مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق 2018م إلى الانخفاض في إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 16.8% والزيادة في احتياطي عجز الأقساط بنسبة 100% والزيادة في التغييرات في احتياطيات مرتبطة بوحدات بنسبة 98% وهذه الزيادة في الخسارة يقابلها انخفاض في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 16.2% والزيادة في عمولات إعادة التأمين بنسبة 24.2% وانخفاض في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها مبلغ 3.4 مليون ريال, وانخفاض في مخصص الزكاة وضريبة الدخل بنسبة 22% وانخفاض تكاليف اقتناء الوثائق بنسبة 8.5%.