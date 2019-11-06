"بروج للتأمين" تسجل خسائر الربع الثالث بنحو 9.8 مليون ريال

انخفضت أرباح شركة بروج لتأمين التعاوني قبل الزكاة بنحو 10.6 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2019 بنسبة قدرها 83%، مقارنة بأرباح 64.4 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2018

وقد عزت الشركة سبب تسجيل خسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى تحقيق عجز في نتائج الإكتتاب نتيجة الإرتفاع في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 46.5%.

قالت الشركة أن سبب انخفاض الارباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى الإنخفاض في فائض الإكتتاب بنسبة 72.2% نتيجة الإنخفاض في صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 22.8% وإرتفاع صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 9.8% وإنخفاض إيرادات التأمين الأخرى بنسبة 40.5%.



كما أرجعت الشركة سبب تسجيل خسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى الإنخفاض في صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 18.6% والإرتفاع في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 105.8% نتيجة الإرتفاع في صافي التغيرات بإحتياطي المطالبات تحت التسوية.

