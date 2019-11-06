"الأسماك": تطلب زيادة رأس مالها بطرح أسهم حقوق الأولوية بنحو 299 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية للأسماك عن تقديم ملف طلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية إلى هيئة السوق المالية ، بتاريخ 2019-11-05

وبالإشارة إلى إعلان الشركة السعودية للأسماك بتاريخ الموافق 15/10/2019 المتعلقة بتوصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة مائتان وثمانية وتسعون مليوناً وتسعمائة ألف (298,900,000) ريال سعودي مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية. وقد تم تعيين شركة فالكم للخدمات المالية مستشار مالياً لإدارة الاكتتاب في طرح أسهم حقوق الأولوية.