ارتفاع قوي لـ «نمو».. وقيمة التداولات الأعلى منذ مارس 2017

ارتفعت السوق الموازية "نمو" 4.2 في المائة؛ لتغلق عند 4683 نقطة بمكاسب 190 نقطة، وارتفعت قيمة التداول 85 في المائة إلى 42 مليون ريال، وهي أعلى تداولات منذ آذار (مارس) 2017. الجدير بالذكر أن السوق انطلقت في شهر شباط (فبراير) من العام نفسه. وزادت الأسهم المتداولة 56 في المائة إلى 1.6 مليون سهم، أما الصفقات فارتفعت 555 صفقة لتصل إلى 2220 صفقة. وتصدر المرتفعة "الوطنية للبناء والتسويق" بالنسبة القصوى؛ ليغلق عند 112.80 ريال، يليه "العمران" 11 في المائة؛ ليغلق عند 26 ريالا، وحل ثالثا "الصمعاني" 11 في المائة؛ ليغلق عند 55.60 ريال.
وكان الأعلى تداولا "باعظيم" بقيمة 16 مليون ريال، يليه "ريدان" بقيمة 13 مليون ريال، وحل ثالثا "العمران" بقيمة خمسة ملايين ريال تقريبا.
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