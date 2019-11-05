الخزانة الأمريكية تبيع سندات مدتها عام بقيمة 28 مليار دولار

باعت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم سندات مدتها عام واحد بقيمة 28 مليار دولار في المزايدة الأسبوعية التي نظمتها الوزارة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن العائد على هذا الطرح بلغ 1.565% سنويا، في حين وصل معدل التغطية للطرح 2.84 مرة.

ويذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.