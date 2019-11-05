رئيس شركة "شيفلد ": النفط الصخري لا يدعو لقلق "أوبك" على المدى البعيد

قال سكوت شيفلد الرئيس التنفيذي لشركة بايونير للموارد الطبيعية الأمريكية العاملة في مجال النفط الصخري اليوم إنه يتوقع للحوض البرمي أن "يتباطأ تباطؤا كبيرا على مدار عدة سنوات قادمة".

وأبلغ شيفلد المحللين في مؤتمر بالهاتف "لا أعتقد أن هناك ما يدعو أوبك للقلق بهذا القدر حيال نمو النفط الصخري الأمريكي في المدى الطويل."

ورفعت حقول النفط الصخري الأمريكية الإنتاج المحلي إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، مما دفع أوبك إلى خفض الإنتاج في محاولة لإبقاء الأسعار العالمية مستقرة. لكن الشركات الأمريكية تتعرض لضغوط لتقليص الإنفاق ورد جزء من الأرباح على المساهمين عن طريق التوزيعات وعمليات إعادة شراء الأسهم.

