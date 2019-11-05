أمير المنطقة الشرقية يكرم أرامكو لجهودها في إنجاح ملتقى ومعرض «راد» لريادة الأعمال

كرّم الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، أرامكو السعودية لمساهمتها في إنجاح ملتقى ومعرض «راد» لريادة الأعمال 2019م، ودعمها مجلسي شباب وشابات الأعمال في المنطقة الشرقية. جاء ذلك على هامش فعاليات الملتقى التي انطلقت، أمس الإثنين، في مقر معارض شركة الظهران إكسبو، وتنظمه غرفة الشرقية على مدى يومين. وتسلّم درع التكريم نائب الرئيس لشؤون أرامكو السعودية، نبيل بن عبدالله الجامع.







وتأتي مشاركة أرامكو السعودية في هذا الملتقى ممثلة في مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال (واعد)، الشريك الإستراتيجي للملتقى، الذي قدّم في الملتقى صورًا من إنجازاته لدعم روّاد الأعمال، من خلال استعراض قصص نجاح 55 من رواد الأعمال السعوديين الشباب والشابات، الذين دعمهم المركز، حيث أتيح لهم تقديم مشاريعهم في مجالات وصناعات مختلفة. كما قدّم جناح مركز (واعد) في الملتقى عرضًا تعريفيًا ببرنامج تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء)، لإبراز دور أرامكو السعودية في تأسيس وتشجيع الصناعات المحلية المرتبطة بالطاقة.



وفي تصريحٍ له بهذه المناسبة، قال نبيل الجامع: "تشرّفت أرامكو السعودية اليوم بتكريمها من قبل الأمير سعود بن نايف. وما من شك في أن رعاية لهذا الملتقى تعزز أهدافه الرامية إلى إتاحة الفرصة للمجتمع الاقتصادي والشركات الكبرى ورجال الأعمال للتعرف على مشاريع الشباب والشابات ودعمها. وما يقدمه مركز واعد في هذا الجانب يمثل تأكيد أرامكو السعودية بأن الشباب هم القوة المحركة لاقتصاد الوطن، وما نجاح مشاريعهم الرائدة في مختلف المجالات، إلّا دليل قاطع على أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكّل الركائز الأساس للنمو الاقتصادي، من حيث إسهامها في زيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وخلق الوظائف لشباب وشابات الوطن".



من جهته قال نائب الرئيس للمشتريات وإدارة سلسلة التوريد في أرامكو السعودية، محمد الشمري: "إن مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال (واعد) يدعم رواد الأعمال السعوديين بهدف تشجيع التقنيات والأعمال الجديدة، فضلًا عن تعزيز قوة منظومة الابتكار وريادة الأعمال في المملكة. وقد قدّم المركز الدعم إلى ما يزيد على 100 شركة منذ تدشينه في عام 2011م".



وأضاف الشمري، أن الهدف من إنشاء مركز (واعد) هو تشجيع روح المبادرة لدى الأفراد ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، حيث يقوم المركز بدور ريادي منسجم مع التوجه الإستراتيجي للمملكة للتحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة والذي يعتمد على الابتكار والتقنية وينوّع مصادر الدخل ويدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة النابعة من روح الإبداع. مؤكدًا أن المركز يسير بمنهجية نحو تحقيق التعاون المثمر مع الجهات الفاعلة والغرف التجارية في جميع مناطق المملكة لتطوير بيئة ريادة الأعمال، التي تُعد من أهم أهداف المركز.



الجدير بالذكر أن مركز (واعد) يدعم المشاريع التي تقوم على أساس القيمة المضافة لدعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص العمل النوعية. وقد نجح المركز في دعم قطاعات متنوعة وفي مجالات متعددة مثل قطاع الطاقة، وقطاع التقنية والتصنيع، وقطاع الرعاية الصحية، بالإضافة إلى مشاريع في قطاع التعليم، وقطاع الترفيه والخدمات الصناعية وغيرها من القطاعات الأخرى التي تساعد على تعزيز المحتوى المحلي.