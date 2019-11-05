"لوفتهانزا" تسعى لوقف إضراب من خلال محكمة العمل

تسعى شركة الطيران "لوفتهانزا" الألمانية لإيقاف الإضراب المخطط له للمضيفين الجويين من خلال وسائل قانونية.

وبحسب "الألمانية" قال متحدث باسم الشركة اليوم إنه تم التقدم بطلب لدى محكمة العمل للحصول على حكم مؤقت لوقف الإضراب.

وأضاف أنه يجب على المحكمة حاليا أن تفحص بشكل سريع إذا ما كانت نقابة المضيفين الجويين بألمانيا "أوفو" تتبع أهدافا مشروعة تتعلق بتعاريف الأجور من خلال الإضراب الذي أعلنت عنه بالشركة يومي الخميس والجمعة القادمين، أم لا.

ولم يتضح حتى الآن إذا ما كان يتم التقاضي بهذا الشأن اليوم أم لا.

يذكر أن نقابة المضيفين الجويين أعلنت أمس إضرابا عن العمل لمدة يومين بشركة الطيران الألمانية العملاقة "لوفتهانزا"، وأوضحت النقابة على موقعها الإلكتروني أمس أنه من المقرر أن يضرب المضيفون الجويون عن العمل يومي الخميس والجمعة القادمين (7 و8 نوفمبر الجاري) في جميع رحلات لوفتهانزا التي تقلع من ألمانيا.

وكان هناك إضراب لنقابة المضيفين الجويين في أربع شركات فرعية تابعة لشركة الطيران الألمانية العملاقة "لوفتهانزا"، وهي "يورو وينجز" و"جيرمان وينجز" و"لوفتهانزا سيتي لاين" و"صن إكسبريس"، قبل أسبوعين تقريبا.