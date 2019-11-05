باركيندو: سوق النفط ربما تشهد صعودا محتملا في العام القادم

قال محمد باركيندو أمين عام أوبك اليوم إن آفاق سوق النفط لعام 2020 ربما تشهد صعودا محتملا، ليقلل فيما يبدو من أهمية الحاجة لتخفيضات أعمق للإنتاج.

وبحسب "رويترز" قال باركيندو في مؤتمر صحفي "بناء على الأرقام الأولية، يبدو أن 2020 سيشهد صعودا محتملا".

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في ديسمبر للنظر في سياسة الإنتاج.