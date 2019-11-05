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  • 11 ألف تغريدة لترمب منذ تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة.. متوسط 11 تغريدة في اليوم

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11 ألف تغريدة لترمب منذ تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة.. متوسط 11 تغريدة في اليوم

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