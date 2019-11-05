التقاعد توقع اتفاقية لإقامة مجمع تجاري وترفيهي على مساحة 95 ألف متر شرق الرياض

وقعت المؤسسة العامة للتقاعد اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة الموحدة للتطوير العقاري، بهدف إقامة مجمع تجاري وترفيهي عصري في حي الحمراء بشرق مدينة الرياض ويقع المشروع على الطريق الدائري الشرقي.

ووقع الاتفاقية من جانب المؤسسة محافظ المؤسسة محمد النحاس، ومن جانب "شركة الموحدة" الرئيس العام الأمير بندر بن خالد بن فهد.

وأعرب محافظ المؤسسة عن سعادته بتوقيع الاتفاقية التي من المتوقع أن تثمر عن أحد أهم متطلبات قاطني حي الحمراء، وهي إقامة مجمع تجاري ترفيهي على مساحة 95 ألف متر مربع، بتصميم فريد من نوعه، حيث يضم المجمع مجموعة منتقاة من المطاعم والمقاهي العالمية، والمتاجر المتخصصة في توفير متطلبات أسلوب الحياة العصري، بالإضافة إلى دار للعرض السنيمائي، وخيارات ترفيهية متعددة، والكثير من الأنشطة المختلفة، بالإضافة إلى مجموعة من المسطحات المائية الجمالية.

من جانبه، أوضح الأمير بندر بن خالد بن فهد أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز جسور الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسة، مشيرًا إلى أن المشروع التجاري الممتد على طول الدائري الشرقي سوف ينفرد بتصاميم معمارية عصرية متناغمة مع التفاصيل الجمالية لواجهات المبنى المطلة على الدائري الشرقي إضافة إلى الممشى الذي تتوسطه مسطحات خضراء ومائية مع تطبيقات الإضاءة بطابع حديث لإيجاد أيقونة عصرية ينعم بها رواد المشروع من شرق مدينة الرياض بأفضل أنماط الحياة الترفيهية.