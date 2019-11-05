مصرف الراجحي : تعيين وليد المقبل رئيسا تنفيذيا بديلا لستيفانو بيرتاميني

أعلنت شركة الراجحي المصرفية للاستثمار (مصرف الراجحي) عن استلام خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي بعدم الممانعة على تعيين وليد المقبل بمنصب الرئيس التنفيذي للمصرف. وكان مجلس الإدارة قد قرر تعيينه اعتبارا من تاريخ 2020/1/1.