أنت هنا

  • الرئيسية
  • تداول
  • مصرف الراجحي : تعيين وليد المقبل رئيسا تنفيذيا بديلا لستيفانو بيرتاميني

أخبار الشركات- محلية

مصرف الراجحي : تعيين وليد المقبل رئيسا تنفيذيا بديلا لستيفانو بيرتاميني

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت شركة الراجحي المصرفية للاستثمار (مصرف الراجحي) عن استلام خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي بعدم الممانعة على تعيين وليد المقبل بمنصب الرئيس التنفيذي للمصرف. وكان مجلس الإدارة قد قرر تعيينه اعتبارا من تاريخ 2020/1/1.

إنشرها

سمات

تداول تاسي

أضف تعليق

﻿

المزيد من أخبار الشركات- محلية