"السعودية للكهرباء" تربح 2.6 مليار ريال في الربع الثالث بانخفاض 45 %

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء تحقيق صافي ربح في الربع الثالث من 2019 بلغ 2.679 مليون ريال بانخفاض 45 % عن الربع المماثل من 2018 والذي حقق صافي ربح فيه 4.925 مليون ريال

فيما بلغ صافي الربح في الـ 9 أشهر الحالية 1.979 مليون ريال بانخفاض 64 % في الفترة المماثلة من العام الماضي الذي كان صافي الربح فيها 5.558 مليون ريال.

وبلغت قيمة المبيعات 20.831 مليون ريال في الربع الثالث من 2019 بانخفاض 5 % عن الربع المماثل من 2018. فيما بلغت مبيعات الـ 9 أشهر 48.746 مليون ريال بانخفاض 4 %.

وبلغت ربحية السهم في الـ 9 أشهر الحالية 0.47 ريال مقارنة بربحية 1.33 ريال في نفس الفترة من العام الماضي.