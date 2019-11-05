انخفاض أسعار الوقود في جنوب إفريقيا اعتبارا من الأربعاء

أعلنت السلطات في جنوب أفريقيا أن أسعار البنزين والديزل والغاز النفطي المسال، ستنخفض اعتبارا من يوم غد الأربعاء.

ويأتي هذا بعد انخفاض أسعار النفط في ظل المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وبوادر تهدئة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال وزير الموارد المعدنية والطاقة، جويدي مانتاشي أن أسعار بنزين 93 و95 أوكتان ستنخفض بمقدار 13 سنت لكل لتر اعتبارا من 6 نوفمبر، بحسب ما نشرت"الألمانية" كما سيتم تخفيض سعر البيع بالتجزئة للغاز النفطي المسال بمقدار 13 سنت لكل كيلوجرام.

يذكر أن أسعار الوقود في جنوب أفريقيا يجري تعديلها على أساس شهري.