زيادة رأس مال"معادن"عن طريق تحويل الدين المستحق لصندوق الاستثمارات

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة ، وقد تضمن الاجتماع الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين المستحق لصندوق الاستثمارات العامة والبالغ 796,370,000 دولار أمريكي (بما يعادل 2,986,387,500 ريالاً سعودياً)، عن طريق إصدار 62,112,885 سهماً جديداً لصالح صندوق الاستثمارات العامة، وبسعر إصدار 48.08 ريال للسهم الواحد

وقد بلغ رأس المال قبل التغيير11,684,782,610 مليار ليصبح رأس المال بعد التغيير 12,305,911,460 بنسبة في رأس المال 5.32%

وقد بلغ عدد الأسهم قبل تغيير رأس المال 1,168مليار ليصبح 1,230 مليار سهم

فيما احتسب سعر الإصدار بناء على متوسط سعر السوق المرجح لأسهم الشركة على أساس الكمية خلال آخر ستة (6) أشهر تداول قبل تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقده في 4 نوفمبر 2019م.

وتهدف الشركة من تحويل الدين إلى تحسين وضع نسب السيولة لدى الشركة ووضعها الائتماني، وتحسين قدرتها على تحقيق أهدافها للنمو.

كما تم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وصندوق الاستثمارات العامة (المساهم المسيطر في الشركة) والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم ممثلين للصندوق في المجلس، وهم: الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، والأستاذ عبدالله بن إبراهيم السعدان، والمهندس خالد بن صالح المديفر، والدكتور كلاوس كلينفلند، والأستاذ ريتشارد أوبراين. وهي عبارة عن اتفاقية تحويل وإنهاء بتاريخ 26 يونيو 2019م والتي بموجبها تم تحويل قرض صندوق الاستثمارات العامة بمبلغ 796,370,000 دولار أمريكي (2,986,387,500 ريال سعودي) المقدّم إلى شركة معادن للدرفلة من صندوق الاستثمارات العامة إلى الشركة.

بالاضافه الى الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وصندوق الاستثمارات العامة (المساهم المسيطر في الشركة) والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم ممثلين للصندوق في المجلس، وهم: الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، والأستاذ عبدالله بن إبراهيم السعدان، والمهندس خالد بن صالح المديفر، والدكتور كلاوس كلينفلند، والأستاذ ريتشارد أوبراين. وهي عبارة عن اتفاقية قرض بتاريخ 27 يونيو 2019م والتي يُعتبر صندوق الاستثمارات العامة بمقتضاها قد قدّم للشركة قرضًا بمبلغ 796,370,000 دولار أمريكي (2,986,387,500 ريال سعودي).

والموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وصندوق الاستثمارات العامة (المساهم المسيطر في الشركة) والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم ممثلين للصندوق في المجلس، وهم: الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، والأستاذ عبدالله بن إبراهيم السعدان، والمهندس خالد بن صالح المديفر، والدكتور كلاوس كلينفلند، والأستاذ ريتشارد أوبراين. وهي عبارة عن اتفاقية تحويل دين بتاريخ 27 يونيو 2019م، والتي ستحول الشركة بمقتضاها قرض صندوق الاستثمارات العامة المشار إليه أعلاه إلى أسهم جديدة في الشركة.

والموافقة على تعديل المادة السابعة (7) من نظام الشركة الأساس، والخاصة برأس مال الشركة والأسهم بحيث تُعكس الزيادة في رأس المال. (مرفق)

والموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ ياسر بن عثمان الرميان عضوًا غير تنفيذي وممثلاً لصندوق الاستثمارات العامة في مجلس الإدارة، على أن يسري ذلك التعيين ابتداءً من 28 سبتمبر 2019م وحتى نهاية مدة المجلس الحالية في 24 أكتوبر 2020م بدلاً من العضو المستقيل المهندس/ خالد بن عبدالعزيز الفالح، وفقاً لتفاصيل إعلان الشركة في السوق المالية بتاريخ 29 سبتمبر 2019م.