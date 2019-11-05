"أسمنت المدينة" تخفض 26% من رأس مالها

أعلنت شركة أسمنت المدينة عن توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة بتاريخ 2019-11-04 .

وأوضحة الشركة عبر تداول ان سبب تخفيض راس مال الشركة لزيادة رأس المال عن الحاجة، حيث بلغ رأس المال قبل التخفيض 1,892مليار ليكون 1,400مليار بعد التخفيض ولتبلغ بنسبة التخفيض في رأس المال 26%

وبلغ عدد الاسهم قبل التخفيض 1892 مليون سهم ليصل الى 140مليون سهم .

أضافة الشركة أن طريقة تخفيض رأس المال بإلغاء نسبة 26% من عدد الأسهم وتعويض المساهمين بذلك.

وسيتم تمويل عملية التخفيض عن طريق المصادر الذاتية للشركة والإقتراض وسيتضمن تعميم المساهمين جميع التفاصيل، كما لن يكون هناك أثر جوهري لتخفيض رأس المال على عمليات الشركة. بينما تتوقع الإدارة أن يكون للتخفيض أثر إيجابي على نسب مؤشرات الأداء والربحية للشركة، وسيتم الإعلان لاحقاً عن تعيين المستشار المالي لعملية التخفيض، وكذلك الإعلان عن تقديم ملف طلب تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية لأخذ موافقتها بالإضافة إلى أي تطورات جوهرية أخرى