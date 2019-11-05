الحكومة الألمانية وشركات السيارات تتفقان على تمديد دعم السيارات الكهربائية

اتفقت الحكومة الألمانية وصناعة السيارات في البلاد على مواصلة الدعم المشترك لشراء السيارات الكهربائية، حسبما قالت مصادر بالحكومة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) خلال اجتماع لمسؤولين من الجانبين في برلين مساء الاثنين.

وسيزداد الدعم على مستوى الصناعة مع تمديد هذا البرنامج حتى نهاية عام 2025، حيث إن مبلغ الدعم المخصص لشراء تلك السيارات الذي تم تقديمه قبل أكثر من ثلاث سنوات، مقيد حاليا بنهاية عام .2020

وشاركت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل وعدد من الوزراء الاتحاديين ووزراء الولايات وكذلك رؤساء رابطة السيارات وشركات إنتاج السيارات والموردين والنقابات في ما يسمى بـ "قمة السيارات" التي تهدف إلى جلب السيارات الكهربائية إلى مختلف شرائح السوق.

وسترتفع منحة دعم السيارات الكهربائية التي تقل تكلفتها عن 40 ألف يورو (44500 دولار) إلى ستة آلاف يورو بدلا من أربعة آلاف بموجب هذه الخطة. وبالنسبة للسيارات الهجينة التي يتم شحنها بالكهرباء، ضمن هذه الفئة السعرية، سيحصل المشترون على دعم بقيمة 4500 يورو بدلا من ثلاثة آلاف يورو.

وبموجب هذه الخطة التي اطلعت عليها (د.ب.أ) ستواصل برلين وصناعة السيارات تقاسم تكلفة دعم السيارات الكهربائية بالتساوي.

وتشارك الحكومة والشركات المنتجة للسيارات بـ 600 مليون دولار لكل منهما في خطة الدعم الحالية.

وإلى جانب الدعم الذي يتم منحه للمستهلك لشراء السيارات الكهربائية، شمل جدول أعمال الاجتماع بحث سبل الإسراع من إنشاء شبكة في عموم البلاد لمحطات شحن السيارات الكهربائية، وهو ما يعد عنصرا أساسيا لنجاح السيارات الكهربائية في المستقبل.

ولدى ألمانيا حاليا نحو 21 ألف محطة شحن لتلك السيارات، وكانت ميركل قد قالت إن ألمانيا ينبغي أن يكون لديها مليون محطة خلال العقد المقبل.

وقبل انطلاق القمة، تعهدت ميركل ببذل "جهود كبيرة" من قبل الحكومة لتوسيع البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية في ألمانيا.

