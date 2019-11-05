سيف: الاتفاق بلا هوية .. لم يتطور

شدد حسن سيف مدافع فريق الاتفاق لكرة القدم السابق، على أن الأخير يلعب في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بلا هوية فنية واضحة، وأن مستواه أقل بكثير مما هو مأمول، مشيرا إلى أنه رغم الوعود الإدارية في الأعوام الماضية، إلا أن الوضع الفني لم يشهد أي تطور.

ويملك الاتفاق (10 نقاط) حصدها من تسع مباريات كسب ثلاث منها أمام الوحدة 2 / 0، الحزم 6 / 0، والعدالة 1 / 0، وتعادل في واحدة أمام الفيحاء 1/1، بينما خسر خمس مباريات أمام الأهلي 1 / 2، الفيصلي وأبها بنتيجة واحدة 0 / 1، الهلال 1 / 4، وأخيرا الشباب 1 / 2.

وأضاف سيف "كلاعبين سابقين ندعم المدربين الوطنيين، وتفاءلنا خيرا بوجود المدرب الوطني خالد العطوي على هرم الفريق في الوقت الحالي، حسب نتائجه مع المنتخبات السنية، لكن تفاجأنا مرة بأخرى بأنه ليس مدرب المرحلة، ومع احترامي له ليس مناسبا في هذه الفترة، نظرا لقلة خبرته".

وتابع "ولو أردنا أن نستفيد من المدرب الوطني من خلال الاستراتيجية التي وضعتها إدارة النادي فالأقرب أن نستفيد من خبرة الوطني فيصل البدين فهو مدرب يملك خبرة كبيرة لتدريبه بعض الأندية وكذلك من فترة وجوده مع الهولندي مارفيك مدرب الأخضر السابق".

وعن عدم دخول الاتفاق عالم المنافسة على المراكز المتقدمة خلال المواسم الماضية حتى الآن، أجاب "هذا يحتاج إلى عمل كبير ورسم خطة عمل للدوري، خاصة أنه يحتاج إلى نفس طويل، ولا بد من وجود بديل جاهز".

وزاد "علينا الاهتمام بمصلحة الفريق وهذا هو الأهم، فالمدربون يأتون بالمئات في الدوري وأسماء كبيرة خلال خمس أو ست مباريات تجدهم خارج فرقهم، ما يؤكد أن الأهم ليس الاسم وإنما الفريق، وعموما هناك فترة توقف وهي فرصة لالتقاط الأنفاس قبيل العودة من جديد".