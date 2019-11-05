10 ديسمبر .. قرعة دوري أبطال آسيا 2020

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الـ10 من كانون الأول (ديسمبر) موعدا لمراسم إجراء قرعة نسخة 2020 من دوري أبطال آسيا التي يمثل فيها السعودية، النصر، الهلال، والتعاون لخوض دور المجموعات مباشرة على أن يخوض الأهلي الملحق الإقصائي.

وتأهل النصر بصفته حاملا للقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، والهلال بصفته وصيفه، فيما تأهل التعاون الثالث في سلم الترتيب وحامل لقب بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما سيخوض الأهلي الدور الإقصائي في البطولة بصفته صاحب المركز الرابع في سلم ترتيب الدوري.

وستكون هذه هي النسخة الأخيرة للمسابقة بالعدد الحالي بناء على قرارات المكتب التنفيذي في الاتحاد، حيث سيتم توسيع رقعة المشاركة لتضم 40 ناديا، حيث سيتم استحداث مجموعة إضافية في كل من منطقتي الشرق والغرب.