حرمان الاتفاق من المليون .. العوهلي: نحن فوق الشبهات

أوضح معاذ العوهلي الرئيس التنفيذي في نادي الاتفاق، أن إدارة خالد الدبل، ليست مسؤولة عن الخطأ الذي صاحب دخول الجماهير في مباراة الاتفاق والعدالة ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وقال لـ"الاقتصادية": الاتفاق أكبر من أن يذهب إلى ممارسات غير مشروعة للحصول على مليون ريال، الخطأ حدث من الجهة المتعاونة مع النادي في تسويق وتنظيم الجماهير، حيث تمت العملية بطريقة عشوائية في ترتيب دخول الجماهير".

وحرمت الهيئة العامة للرياضة، نادي الاتفاق، من الدعم المالي الخاص بالحضور الجماهيري لمباراته أمام العدالة التي كسبها 1 / 0، ضمن المرحلة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، على ستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، بعد أن فتحت تحقيقا حول طريقة دخول الجماهير. ووجهت الهيئة العامة للرياضة، إنذارا لنادي الاتفاق بعدم تكرار مثل هذه الممارسات، والتزامه بالإشراف الكامل على الجهات المتعاقد معها لتسويق التذاكر وتنظيم عملية دخول الجماهير، من خلالها بيانها الذي أصدرته أمس.

وكانت "الاقتصادية"، قد تميزت بالعقوبات التي ستطول نادي الاتفاق، ومن بينها تعليق المليون ريال، في عددها الصادر بتاريخ الأحد 27 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، في مادة بعنوان "3 إفادات خطية عن شبهة التلاعب .. والتحقيق يتتبعها".

وكشف العوهلي، أن إدارة الاتفاق، كانت شريكة في تحقيق الهيئة العامة للرياضة، مؤكدا أنها فوق الشبهات والخطأ الذي حدث لا تقره ولا تقبل به، مضيفا "أوكلنا مستشارا قانونيا لحفظ حقوق الاتفاق، وبدأنا في العمل معهم بالتحقيق مع المتسببين الذين أحدثوا الأمر الذي لا يمثل قيم النادي، إذ لا نرضى التخلي عن مبادئنا لمجرد الحصول على مليون ريال بطريقة غير نظامية"، معترفا بأن "أخطاء إجرائية رافقت عملية توزيع التذاكر ودخول الجماهير وتكرارها بأكثر من تذكرة". وكانت مقاطع فيديو متداولة، لمباراة الاتفاق والعدالة، قد أظهرت عمالة آسيوية تتعمد الدخول والخروج المتعدد عبر البوابات الإلكترونية بتذاكر جديدة بغية زيادة عدد الحضور الجماهيري حتى يضمن المستضيف تحقيق المعيار الذي يؤهله للحصول على مبلغ مليون ريال، الذي كسبه بـ 10085 مشجعا.