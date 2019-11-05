جوستافو: فرحتي .. دارجة في البرازيل

قدم البرازيلي لويس جوستافو الشهير بـ"لويزينهو" مهاجم فريق الفيصلي لكرة القدم اعتذاره على الحركة التي بدرت منه بعد فرحته بالهدف الأول في شباك نظيره ضمك الجمعة الماضي لحساب الجولة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حيث انحنى على قدم زميله ومواطنه وليام ألفيس أوليفيرا وقبلها بعد صناعته للهدف.

وقال لـ"الاقتصادية" جوستافو "أعتذر عن حركة الهدف إذا فهمت خطأ، وهي ثقافة دارجة في البرازيل، وتستخدم عندما يكون اللاعب متاحا له التسجيل ويرفض ذلك ويقوم بدلا من التسديد في المرمى بالتمرير إلى زميله، وهذا ما فعله لي زميلي ويليام في الهدف الأول، وتعد هذه الحركة عبارة عن شكر كبير للاعب، وأملك لقطات فيديو لي كثيرة عندما احتفلت بهذه الطريقة نفسها، وهي حركة عادية ودارجة لدينا في الدوري البرازيلي".

وعن مباراة النصر المؤجلة من الجولة السادسة في الدوري التي تلعب غدا، قال جوستافو "مباراة صعبة للغاية، والتعادل النقطي بـ17 نقطة للفريقين سيجعل المباراة أكثر إثارة وقوة للمنافسة على الصدارة وحصد النقاط".

واستبعد البرازيلي أن تحمل المباراة ضغوطا بالنسبة لهم، وقال "نحن دائما نفكر بتقديم الأفضل والجدية في التمارين فقط وإسعاد عشاق العنابي، وسنبحث عن الفوز دون ضغوط".

وأكد جوستافو أن الفيصلي من مواسم ماضية قدم مستويات مميزة وهو منافس وثابت في المراكز الأولى، وقال "هذا الموسم عاقدو العزم على الاستمرار في تقديم المستويات المقرونة بالنتائج".

وعن مستواه الشخصي، قال جوستافو "أنا مرتاح في الفيصلي، واللاعب عندما يجد الراحة والتعامل المميز والاحترافية من قبل إدارة النادي بكل تأكيد يقدم مستويات مميزة، وهذا الذي وجدته من إدارة الفيصلي التي تقدم لنا كلاعبين جميع المتطلبات سواء داخل الملعب أو خارجه بقيادة الرئيس فهد المدلج، وأتمنى أن نقدم ما يسعدهم من خلال النتائج الممتازة في منافسات الدوري السعودي للمحترفين".