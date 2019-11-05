«الأهلي» و«التنمية الاجتماعية» يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون المشترك وتنفيذ البرامج الادخارية

وقع البنك الأهلي وبنك التنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم للتعاون المشترك وتنفيذ البرامج الادخارية، تحت رعاية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، وبحضور الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، وعدد من رؤساء الهيئات الحكومية والمسؤولين ورؤساء البنوك السعودية، وذلك في فندق كراون بلازا في الرياض.

من جهته، أكد خالد آل غالب الشريف نائب أول الرئيس التنفيذي، ورئيس المجموعة المصرفية للأفراد في البنك الأهلي، أن البنك يعمل على تعزيز ثقافة الادخار، والوعي المالي، وتمكين التخطيط المالي لدى الأفراد، انطلاقا من إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي، وهي مبادرة الوعي المالي والتثقيف بالادخار، وذلك بما يتواكب مع برامج "رؤية المملكة 2030". من جانب آخر، قال فيصل باعقيل رئيس قطاع الادخار في بنك التنمية الاجتماعية، إن الاتفاقية تهدف إلى توفير منتجات ادخارية ونشر الثقافة المالية للمجتمع، ورفع نسبة المدخرات الحالية، حيث إن الادخار له أهمية في حياة الفرد والمجتمع، والواجب تحفيزهم على الادخار والتخطيط المالي السليم.