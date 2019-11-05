مكتب تحقيق الرؤية في منظومة الطاقة يحصل على اعتماد «أفضل بيئة عمل»

حصل مكتب تحقيق الرؤية في منظومة الطاقة، كأول مكتب على مستوى مكاتب تحقيق الرؤية على اعتماد "أفضل بيئة عمل"، من خلال إحدى أكبر الشركات المتخصصة في قياس الثقافة وتحسين بيئات العمل، بناء على معايير معتمدة، "المصداقية، الاحترام، العدالة، الفخر، والزمالة". يأتي هذا الإنجاز انطلاقا من رؤية المكتب في أن يكون الممارسة الأفضل على مستوى مكاتب تحقيق الرؤية والجهات الحكومية، بهدف نقل وتطوير التجارب.

الجدير بالذكر أن إدارة المكتب عملت منذ تأسيسه على ترسيخ ثقافة بيئة العمل الإبداعية والصحية وتيسير كل ما فيه خدمة للعاملين من منسوبي المكتب والمنظومة، من أجل الخروج بمنتجات مميزة وعالية الأداء وخدمة جهات ومنسوبي المنظومة، إلى جانب ذلك تولي الاهتمام الكبير في جانب بناء القدرات من خلال باقة برامج تدريبية متخصصة على مدار العام، يتم تنفيذها بالتعاقد مع أفضل بيوت الخبرة والمدربين الأكفاء. من جانب آخر ذكر المهندس أحمد بن حامد الغامدي، قائد مكتب تحقيق الرؤية في منظومة الطاقة، أن هذا الإنجاز يأتي ضمن توجيهات وطموحات الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، وقادة المنظومة، في تميز أداء المنظومة، ما ينعكس على جودة أداء العمل والمخرجات، وتطوير القدرات لدى منسوبي المكتب وجهات منظومة الطاقة.