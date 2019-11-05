«التعاونية للتأمين» تفوز بجائزة أكثر الشركات ابتكارا للمنتجات التأمينية لعام 2019

حازت شركة التعاونية للتأمين على جائزة "أكثر الشركات ابتكارا للمنتجات التأمينية في منطقة الشرق الأوسط" لعام 2019، التي تمنحها مجلة World Finance العالمية، وقد نالت "التعاونية" هذه الجائزة بعد نجاحها في ابتكار عدد من المنتجات التأمينية المختلفة وتطوير الخدمات التي تلبي احتياجات وتطلعات عملائها.

هذا، وقد أطلقت "التعاونية" خلال عام 2019 عدة منتجات تأمينية أهمها برنامج تأمين المخاطر السيبرانية، وتأمين السفر لدول الخليج العربي، وتأمين الاستزراع السمكي، وتأمين مسؤولية المقيمين، وبرنامج تكافل لتأمين الحياة الجماعي. وكانت الشركة قد أطلقت خلال العام الماضي برنامج 360 للتأمين المتكامل على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن إطلاقها في وقت سابق برنامج "سند بلس" الذي يعد أول برنامج تأميني يجمع ما بين مزايا برنامج التأمين الشامل للمركبات وبرنامج تأمين المسؤولية ضد الغير.

وبهذه المناسبة، أكد ماجد البهيتي، نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال في شركة التعاونية للتأمين، أن هذه الجائزة تأتي تتويجا لرؤيتها الاستراتيجية التي تركز على عدة مجالات أبرزها الابتكار والتحول الرقمي وتركيز الاهتمام بالعميل، الأمر الذي يعزز ريادة "التعاونية" لسوق التأمين في المملكة.

وفي هذا الإطار أشار البهيتي إلى عدد من الخدمات والبرامج والمبادرات المميزة التي طورتها "التعاونية" عام 2019 أبرزها برنامج "التعاونية" فيتاليتي الذي يعد أول برنامج يتم تقديمه في المملكة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يعكس قيمة مشتركة وثائق التأمين الصحي ويغير مفاهيم وممارسات التأمين الصحي بالكامل ويحوله من آلية للمطالبات الطبية إلى نموذج لتحسين نمط الحياة الصحية للمستفيدين. علاوة على ذلك، قدمت "التعاونية" أيضا برنامج إثراء وهو أول برنامج لولاء العملاء في سوق التأمين السعودية يتيح للعملاء فرصة الاستفادة من العروض الخاصة والخصومات التي يقدمها الشركاء بنسبة تصل إلى 60 في المائة.

وأضاف البهيتي، كانت "التعاونية" أيضا رائدة مفهوم التأمين الذكي في المملكة، ومن خلاله أطلقت في عام 2016 أول متجر إلكتروني متخصص في التأمين يسمح ببيع برامج تأمينات الأفراد أون لاين، الأمر الذي يؤكد قدرة "التعاونية" على فهم متغيرات السوق واستغلال التقنيات الحديثة لابتكار الحلول التأمينية لحماية مختلف قطاعات العملاء من الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى، آخذين في الحسبان قدرات "التعاونية" الفنية والمالية، إضافة إلى الكفاءات البشرية التي تمتلكها والتي من خلالها استطاعت أن تبقى في طليعة سوق التأمين السعودية.

وأوضح البهيتي أن "التعاونية" استثمرت مبالغ كبيرة لتطوير بنيتها التحتية المعلوماتية ودعم التحول الرقمي والابتكار، كإحدى الوسائل لتطوير المنتجات، وإنشاء قنوات حديثة تسمح باستخدام التقنيات المتقدمة لعمليات البيع، وتحسين الخدمات الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية، التي تنحاز إلى مصلحة العميل مثل، خدمة دوائي، خدمة استرداد المصروفات الطبية، إدارة الوثائق وتحديث البيانات والخدمات الإلكترونية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والإصدار الفوري لعروض الأسعار، وخدمات تقديم ومتابعة المطالبات والتعويضات، إضافة إلى إصدار خطابات التعميد الفوري والموافقات الطبية آليا خلال أسرع توقيت زمني.