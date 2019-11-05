الأسهم الأمريكية تحلق إلى مستويات قياسية .. بقيادة شركات التكنولوجيا

قادت أسهم شركات التكنولوجيا المؤشرات الأمريكية الرئيسة الثلاثة إلى مستويات قياسية مرتفعة، مع دعم الشهية للمخاطرة بفضل الآمال حيال اتفاق تجارة أمريكي صيني وتحسن الاقتصاد المحلي، وفقا لـ "رويترز".

وكانت واشنطن وبكين قالتا الجمعة، إنهما أحرزتا تقدما في نزع فتيل حرب تجارية مدمرة للاقتصاد، مع تلميح المسؤولين الأمريكيين إلى إمكانية توقيع اتفاق هذا الشهر.

وتعززت أجواء التفاؤل بقول ولبور روس وزير التجارة، إن السماح للشركات الأمريكية ببيع المكونات إلى "هواوي تكنولوجيز" الصينية سيحدث "قريبا جدا".

وأثناء التعاملات، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 131.44 نقطة بما يعادل 0.48 في المائة ليصل إلى 27478.80 نقطة، وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 13.58 نقطة أو 0.44 في المائة مسجلا 3080.49 نقطة، وتقدم مؤشر ناسداك المجمع 44.55 نقطة أو 0.53 في المائة إلى 8430.95 نقطة.

من جهة أخرى، بدأت الأسهم الأوروبية الأسبوع بارتفاع قوي مدعومة بمكاسب لأسهم شركات صناعة السيارات وشركات التعدين ومؤشرات على نبرة إيجابية لمحادثات التجارة الأمريكية الصينية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي إلى أعلى مستوياته منذ كانون الثاني (يناير) 2018.

وأسهمت أنباء التجارة في دفع قطاع السيارات الأوروبي المنكشف على الرسوم الجمركية للصعود 2 في المائة، ليتصدر قائمة الرابحين بين أهم المؤشرات الفرعية بالسوق. وزاد قطاع التعدين 1.5 في المائة.

وصعدت الأسهم الألمانية الحساسة للتجارة 1.35 في المائة، مدعومة أيضا بزيادة 6 في المائة في سهم "سيمنس هيلثنيرز" بعد أن قالت الشركة إنها تتوقع أن يستمر النمو القوي خلال العام المقبل بعد أرباح للربع الأخير من العام جاءت أفضل من التوقعات.