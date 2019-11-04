تراجع طلبيات المصانع الأمريكية في سبتمبر

تراجعت طلبيات التوريد الجديدة للسلع المصنعة في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في سبتمبر وجاء إنفاق الشركات على المعدات أضعف قليلا من التقديرات الأولية، مما ينبئ باستمرار هشاشة قطاع الصناعات التحويلية في ظل حرب التجارة الأمريكية الصينية.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الاثنين إن طلبيات السلع المصنعة تراجعت 0.6 في المائة بعد انخفاضها 0.1 بالمئة غير معدلة في أغسطس. كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجعا بنسبة 0.5 في المائة في سبتمبر.

وانخفضت طلبيات المصانع 0.3 في المائة مقارنة مع سبتمبر أيلول 2018. وتراجعت شحنات السلع المصنعة 0.2 بالمئة في سبتمبر بعد انخفاضها 0.3 بالمئة في الشهر السابق.

وفي إشارة إلى الضعف الكامن في القطاع، الذي يسهم بنحو 11 في المائة من حجم الاقتصاد، استقرت الطلبيات غير المنفذة في المصانع دون تغير بعد ارتفاعها 0.1 بالمئة في أغسطس. وزادت المخزونات 0.3 في المائة في سبتمبر بعد تراجعها 0.1 في المائة في أغسطس.

يعاني القطاع الصناعي ويلات حرب تجارية مستمرة منذ 16 شهرا بين الولايات المتحدة والصين، تسببت أيضا في تراجع استثمارات الشركات. ويسابق المفاوضون الأمريكيون والصينيون الزمن للانتهاء من نص اتفاق يسمى "المرحلة واحد" بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقالت وزارة التجارة إن طلبيات سبتمبر أيلول للسلع الرأسمالية غير العسكرية عدا الطائرات، التي تعتبر مقياسا لخطط إنفاق الشركات على المعدات، تراجعت 0.6 في المائة وليس 0.5 بالمئة كما جاء في تقرير الشهر الماضي.