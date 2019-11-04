تحقيق أوروبي في تواطؤ شركات تجزئة فرنسية للحفاظ على ارتفاع الأسعار

أعلنت المفوضية الأوروبية، أنها تجري تحقيقا يتعلق باثنتين من كبرى سلاسل تجارة التجزئة في فرنسا، هما "كازينو" و"انترمارشيه"، للاشتباه في حدوث تواطؤ بينهما للحفاظ على بقاء الأسعار مرتفعة بشكل مفتعل.
وفقا لـ"الألمانية" ذكرت المفوضية، أن المجموعتين أسستا في تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2014، مشروعا مشتركا لشراء منتجات تحمل علامات تجارية، بأسعار أفضل. وقد ذهب التحالف بينهما إلى أبعد من ذلك، حيث قامتا بممارسات تحد من حرية المنافسة.
وأشارت مارجريته فيستاجير المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة، إلى أن تحالفات الشراء بين سلاسل تجارة التجزئة، "يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الأسعار بالنسبة إلى المستهلكين، فيما يتعلق بالعلامات التجارية الخاصة بالأغذية ومنتجات العناية الشخصية التي يشترونها بصورة يومية".
وأضافت "لكن من الممكن أن تختفي هذه الفوائد سريعا، إذا استخدم تجار التجزئة هذه التحالفات للتواطؤ في أنشطة البيع الخاصة بهم".
وأجرت المفوضية -التي تمثل جهة مراقبة للمنافسة في الاتحاد الأوروبي- عمليات تفتيش معلنة في مجموعتي التجزئة الفرنسيتين، في شباط (فبراير) من عام 2017، وفي أيار (مايو) من العام الجاري، في إطار مبادرة لفحص تحالفات الشراء الخاصة بتجار التجزئة.
وتغرَّم الشركات التي تنتهك قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي، بما يصل إلى 10 في المائة من إجمالي حجم أعمالها السنوية عالميا.
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