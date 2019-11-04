"هواتشو" الصينية تشتري "شتايجنبرجر" الألمانية للفنادق الفاخرة

اشترت مجموعة هواتشو الصينية فنادق شتايجنبرجر في إطار سعيها للتوسع عالميا بإضافة واحدة من أشهر السلاسل الألمانية الفاخرة.

ستدفع هواتشو، وهي بالفعل خامس أكبر مجموعة فندقية في العالم من حيث القيمة السوقية، 700 مليون يورو (781 مليون دولار) نقدا لشراء دويتشه هوسبيتاليتي، الشركة الأم لشتايجنبرجر.

يُقيم هذا دويتشه للضيافة، التي من بين علاماتها التجارية ماكس التابعة لشتايجنبرجر وجاز إن ذا سيتي وإنترسيتي هوتيلز وزليب، عند 17-18 مثل أرباحها المتوقعة للعام 2019 قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات واستهلاك الدين، أو أقل من عشرة أمثال أرباحها الأساسية المتوقعة للعام 2022.

تدير هواتشو، التي مقرها الصين ومدرجة في نيويورك، فنادق تستخدم نموذج حقوق الامتياز والعقارات المستأجرة، وتفتح ألف فندق سنويا. وسيضيف الاستحواذ لها ما يزيد على خمسة آلاف فندق.

وتدير دويتشه هوسبيتاليتي 118 فندقا ولديها 36 فندقا قيد الإنشاء، مع التركيز على أوروبا. وتخطط لزيادة عدد فنادقها إلى 250 بحلول 2024.