"العقارية" و "أريبيان دريم" يتفقان على إطلاق مركز ترفيه وتسوق الأكبر من نوعه في العالم بتكلفة 5 مليارات دولار

أعلنت الشركة العقارية السعودية أحد أكبر مطوري العقارات المدرجين في البورصة السعودية (تداول) عن اتفاقية مبدئية مع أرابيان دريم السعودية المملوكة من شركة تريبل فايف وورلد وايد المالك والمطور لأكبر 3 مراكز تسوق وترفيه في أمريكا الشمالية "مول أوف أمريكا وأمريكان دريم ووست مول إدمونتون" وذلك لتطوير مركز ترفيه وتسوق متعدد الاستخدامات الأكبر من نوعه في العالم وذلك في مشروع الوديان الذي تطوره العقارية في الرياض.

وستشمل هذه الوجهة الجديدة التي من المتوقع أن تبلغ تكلفتها 5 مليار دولار حدائق ترفيهية وحدائق مائية ومرافق رياضية وترفيهية ومراكز تسوق كما تتضمن مواقع للمطاعم والمقاهي كما ستكون مجهّزة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لإعطاء الزوار تجربة فريدة ومميزة.

يقع المجمع ضمن مشروع الوديان الذي تملكه بالكامل الشركة السعودية العقارية وتطوره داخل العاصمة الرياض ويمتد على مساحة 7 مليون متر مربع. تم تصميم وتطوير مشروع الوديان الترفيهي المتكامل والمتعدد الاستخدامات وفقا لمبادئ ترتكز على معايير السلامة الصحية المتكاملة وجودة الحياة وهو يقدم نموذجا جديدا لأسلوب حياة عصري. ويضمّ المشروع مرافق ترفيه وتسوّق ومزيج متنوع من المساكن العصرية ومساحات العمل التجارية. يستهدف إطلاق المرحلة الأولى من مشروع الوديان في النصف الأول من 2020.

من جهته صرح أيمن المديفر رئيس مجلس إدارة "الشركة العقارية السعودية" : نحن سعيدون بالشراكة مع أرابيان دريم وتريبل فايف لتطوير وجهة ترفيهية ضخمة في موقع مشروع الوديان. نحن على ثقة بأنها ستصبح وجهة جديدة لسكان الرياض وزوار السعودية يعززها السجل الحافل الذي تتمتع به "تريبل فايف" في تطوير مثل هذه المشاريع وتقديم تجارب جديدة ومميزة لزوارها. ونحن فخورون أيضا أننا نساهم من خلال هذا المشروع ولو بشكل بسيط في تحقيق رؤية السعودية 2030.

وأضاف كيلفن كوك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية العقارية "يعتبر مشروع الوديان أكبر تطوير عقاري في محفظة مشاريع "العقارية" وسيضيف تعاوننا مع أرابيان دريم في مشروع عالمي المستوى مثل وجهة التسوق والترفيه الجديدة قيمة كبيرة للمقيمين والزوار والسواح".

وعلق جيسون لوكاس نائب رئيس "تربل فايف" والرئيس التنفيذي لشركة أرابيان دريم "سيضم مركز أرابيان دريم العديد من عناصر النجاح التي توفرها الوجهات السياحية الناجحة الأخرى إنما في هذه الوجهة العالمية سيشعر الضيوف بها في بيئة داخلية آمنة في مكان واحد تحت سقف واحد".