"سيرا القابضة" تربح 64 مليون ريال خلال الربع الثالث

سجلت شركة مجموعة سيرا القابضة صافي ربح بعد الزكاة والضريبة 64 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل خسائر 344 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ الربح التشغيلي 97 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل 123 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 21%.



بينما بلغ اجمالي الربح 349 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل 355 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بانخفاض 2%.

وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 180 مليون ريال، مقابل خسائر 159 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وبلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 0.59 ريال، مقابل خسائر 0.54 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.