"الدوائية" تربح 30 مليون ريال خلال الربع الثالث

سجلت شركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "الدوائية" صافي ربح بعد الزكاة والضريبة 30 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل خسائر 3.43 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ الربح التشغيلي 51.4 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل 3.8 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 1,245.026%.



بينما بلغ اجمالي الربح 175 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل 138 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 27%.

وبلغ صافي الخسارة بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 178مليون ريال، مقابل ربحية 328 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وبلغت خسارة السهم خلال الفترة الحالية 1.38 ريال، مقابل ربحية 0.48 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.