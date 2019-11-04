أرباح "لازوردي"تتراجع إلى 235 ألف ريال خلال الربع الثالث

تراجع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة لشركة لازوردي للمجوهرات إلى 235 ألف ريال خلال الربع الثالث، مقابل 3.7 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 94%.
وبلغ الربح التشغيلي 13.2 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل 16 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنقصان 16.4%.
بينما بلغ اجمالي الربح 66 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل 59 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 12%.
وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 24.4 مليون ريال، مقابل 18 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنمو 39%.
وبلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 0.57 ريال، مقابل 0.41 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
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