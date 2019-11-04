أرباح "تكافل الراجحي" تنخفض إلى 60.6 مليون ريال خلال الربع الثالث

انخفض صافي الربح قبل الزكاة لشركة الراجحي للتأمين التعاوني إلى 60.6 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل 777.4 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 22%.

وبلغ صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين 6 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل 4 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 51%.



وبلغ صافي الربح قبل الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 116 مليون ريال، مقابل 172 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بتراجع 37%.

وبلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 2.47 ريال، مقابل 3.93 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.