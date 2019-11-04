"أسمنت المدينة" تربح 50.5 مليون ريال خلال الربع الثالث

سجلت شركة أسمنت المدينة صافي ربح بعد الزكاة والضريبة 50.5 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل خسائر 2.4 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ الربح التشغيلي 48 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل خسائر 1.2 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.



بينما بلغ اجمالي الربح 56.2 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل 5.3 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 967%.

وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 124.2 مليون ريال، مقابل 32.4 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع 283%.

وبلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 0.66 ريال، مقابل 0.17 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.