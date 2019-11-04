الاتحاد .. المصالحة بـ «الوصل»

سيكون فريق الاتحاد لكرة القدم، قريبا من بلوغ ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، حينما يستقبل الوصل الإماراتي، في إياب مرحلة الـ16، بعد الفوز الذي حققه ذهابا في دبي 2 / 1، حيث يلتقيان على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

ويكفي الاتحاد، الفوز أو التعادل بأي نتيجة لتجاوز هذا الدور من المسابقة، بينما يحتاج الوصل إلى تجاوز عقبة المستضيف بهدفين دون رد على الأقل لاستكمال المشوار.

وخلال تسع جولات في دوري كأس محمد بن سلمان، حصل الاتحاد على "9 نقاط"، ست خسائر متتالية من ضمك 1 / 2، الهلال 1 / 3، الحزم 1 / 2، الوحدة 0 / 1، أبها 1 / 2، ومثلها من الأهلي، فيما كسب الرائد 3 / 1، الشباب 2 / 1، والتعاون 3 / 1.

وسيفتقد الاتحاد، خدمات مدافعه سعود عبدالحميد، لنيله البطاقة الحمراء في لقاء الذهاب، والأرجنتيني إميليانو فيشيو لأسباب انضباطية، فيما تشهد القائمة مشاركة الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي، فيما سيدخل الوصل، منقوصا من نجمه البرازيلي فابيو دي ليما، الذي قرر الجهاز الفني استبعاده من المباراة لشعوره بآلام خفيفة في العضلة الخلفية.