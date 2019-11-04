هينك كاتي يقتحم الأجندة .. ويقترب من الاتحاد

أوضحت لـ"الاقتصادية" المصادر أن المدرب الهولندي هينك كاتي هو الخيار الثاني لإدارة نادي الاتحاد للتعاقد معه، حال تعثرت المفاوضات مع نظيره البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب ألميريا الإسباني، لتسلم قيادة فريقها من الوطني محمد العبدلي إثر إقالة المدرب التشيلي لويس سييرا.

وأشارت إلى أن هينك كاتي بات الخيار القوي والأقرب لتولي المهمة التدريبية، وأن هذا الاتجاه لم يكن وليد اللحظة، بل كان من أبرز أسماء المدربين الذين سعت إدارة أنمار الحائلي إلى التعاقد معهم قبل إصدار القرار النهائي بشأن إلغاء عقد سييرا.

ويملك هينك كاتي خبرة في منطقة الخليج، حيث سبق له تدريب نادي الوحدة الإماراتي الموسم الماضي، إلا أنه فك ارتباطه معه رغم الضغوط التي مورست عليه من قبل إدارة النادي حينها لمواصلة مشواره في ظل النتائج التي ظل يقدمها، إلا أنه رفض كل المحاولات معللا خطوته بحاجة أسرته إليه ونيته التفرغ لها.

وكانت مباراة العين التي كسبها الوحدة 1 / 0 في ختام دوري الخليج العربي وأهلته لاقتناص المركز الثالث بـ(46 نقطة) هي الأخيرة له قبل أن يحزم حقائبه ويعود إلى أسرته في هولندا.

على صعيد ثان، تأكد غياب الثنائي زيادة المولد والحارس فواز القرني بداعي الإصابة، وسعد عبدالحميد "الموقوف" عن مباراة الوصل اليوم في إياب دور الـ16 في بطولة كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال.

وأدى الاتحاد تدريبه الختامي أمس تحت إشراف العبدلي الذي ركز على تطبيق عديد من الجمل التكتيكية، قبل أن يضع لمساته النهائية ويطمئن على جاهزية عناصره.

وكان الاتحاد قد كسب الوصل في الذهاب خارج أرضه 2 / 1، ما يجعله يدخل إلى المباراة بخيارات عديدة للتأهل إلى الدور ربع النهائي.