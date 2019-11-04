الانتعاش بـ «رباعية» عرعر

أصبح فريق الهلال لكرة القدم وجدة "درجة أولى" أول المتأهلين إلى دور الـ 32 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، إثر فوز الأول على عرعر "درجة أولى" 4 / 1، والثاني على حطين "درجة ثانية" 2 / 1 أمس في استهلالية دور الـ 64.

في الرياض، تجاوز الهلال عثراته برباعية في شباك عرعر، بعد خسارته أمام النصر 1 / 2 في الجولة الثامنة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وتعادله أمام الفتح 3 /3 في الجولة الماضية، في "بروفة" الختام قبل مواجهة ضيفه أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا السبت المقبل، رغم احتفاظ المدرب الروماني رازفان لوشيسكو بعديد من الأسماء الأساسية بجواره، خوفا من الإرهاق أو الإصابة.

وانتظر الهلال طويلا قبل أن يفتتح التسجيل عندما حول عادل هماني مدافع عرعر ضربة ثابتة لهتان باهبري في شباك مرماه (42)، وضاعف القائد محمد الشلهوب النتيجة بهدف جميل بتسديدة من خارج حدود منطقة الجزاء خدعت الحارس العنزي (57)، وعزز البرازيلي كارلوس إدواردو تقدم الأرزق من ضربة رأسية من عكسية نواف العابد (81)، واختتم هتان باهبري الأهداف بهدف رابع (90)، ونجح عرعر من تسجيل هدف شرفي عبر فهران فالح (90).

وفي جدة، تجاوز جدة حطين بهدفين عن طريق إسماعيل عمر (14، 27)، مقابل هدف لحطين سجله ياسر ضامري (23).

ويتواصل دور الـ 64 بأربع مباريات اليوم، حيث يلتقي الجبيل مع العدالة، البكيرية مع الأنصار، والجبلين يستضيف الثقبة، فيما يحل الفيحاء ضيفا على عكاظ.