المضحي: حرمونا من نقطتين

أكد عبدالعزيز المضحي رئيس نادي العدالة، أن فريقه الذي يملك ثماني نقاط فرط في العودة إلى النتائج الجيدة، وتحقيق الفوز بعد أربع هزائم في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، عقب التعادل مع الحزم 2/2 في الوقت الضائع، وقال "هدف التعادل المفاجئ حرمنا من نقطتين كنا الأحق بهما".

ورفض المضحي تحميل أي لاعب التعادل، وقال "الخطأ يتحمله الجميع، والنتيجة تعد جيدة نوعا ما بعد سلسلة من الخسائر الأخيرة، ولو حققنا الفوز سنقترب من الفرق المتقدمة"، مضيفا "علينا العمل بقوة خاصة أن الدوري صعب ويحتاج تركيزا أكثر، فالعدالة قابل الحزم وهو قوي ومنظم، وعملنا ما علينا في هذه المباراة، لكن لم يحالفنا التوفيق"، معتبرا الفترة المقبلة فترة جيدة لتصحيح الأخطاء.

ورفض المضحي اعتبار مواجهة الجبيل ضمن دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين بـ"السهلة"، وقال "نعرف الجبيل جيدا، وسبق أن التقينا به، وسيكون محل احترام وتقدير، وسنسعى إلى الفوز والتأهل، للوصول إلى أبعد نقطة ممكنة".