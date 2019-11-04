السليمان: شفيع لم يمنع

نفى الدكتور محمد السليمان المشرف العام على فريق الفيحاء لكرة القدم، تلقيهم خطابا من الاتحاد الأردني، يفيد باستبعاد الحارس الدولي عامر شفيع، عن مواجهة عكاظ في دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وقال "لم نتلق أي خطاب بخصوص اللاعب الذي شارك قبل يومين في التمارين الجماعية بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي إثر إصابته بكدمة في الكتف".

وكان شفيع قد تعرض لإصابة في الكتف، خلال مباراة منتخب الأردن ونيبال، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وأكد السليمان، أن شفيع شارك في التدريبات الجماعية للفيحاء، بعدما خضع لفترة راحة امتدت أسبوعين، وقال "الآن جاهز تماما للمشاركة أمام عكاظ، التي يحددها الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جورجي سيماو".

وامتدح الحارس مسلم آل فريح، الذي شارك في مباراتين وظهر بمستويات جيدة، ممتدحا مركز حراسة المرمى في الفيحاء، وأنه بخير بوجود كل من: شفيع، آل فريح، فهد الشمري، وحمد هوساوي.

وعن مواجهة عكاظ، قال "المباراة مهمة وأتوقع صعوبتها لأن المنافس محترم وسيلعب على أرضه وبين جماهيره، دائما مباريات الكؤوس تحدث فيها المفاجآت، لكن ثقتنا كبيرة بالمجموعة لكسب بطاقة التأهل".